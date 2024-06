Lido Sounds: Aufbauarbeiten in "heißer Phase"

Mannshohe Buchstaben schmücken bereits die Metallkonstruktionen am Urfahraner Jahrmarktgelände, und der Schriftzug "Lido Sounds" auf dem Ahoi-Portal ist seit gestern vollständig. Die Aufbauarbeiten für das Musikfestival, das am Donnerstag, 27. Juni, seine Tore öffnet, sind laut Organisator David Dittrich schon in der "heißen Phase". Seit vergangener Woche wird eifrig Material geliefert, Zelte werden aufgebaut, Sanitäranlagen angeschlossen und Infotürme plakatiert.