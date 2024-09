Lichtverschmutzung: "Der einfachste Schritt für Umweltschutz: Licht aus"

Es sei ein Meilenstein, der durch die Gesetzesnovelle im Mai erreicht worden ist, sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), der anlässlich der Earth Night am 6. September gemeinsam mit Experten ein Fazit über die Lichtverschmutzung in Oberösterreich zieht. Im Mai war die Novellierung des Umweltschutzgesetzes mit der ÖNORM O1052 einstimmig im Landtag beschlossen worden. "Ziel ist die richtige Beleuchtung an der richtigen Stelle", sagt Kaineder.

175 Gemeinden haben sich in den vergangenen vier Monaten bereits mit der Umrüstung von Beleuchtungsmittel beschäftigt. Das ergab eine Umfrage, die von den Projektverantwortlichen im Sommer durchgeführt wurde. "Und mit dieser Anzahl können wir schon sehr zufrieden sein. Wir merken: Das Thema ist angekommen", sagt Susanne Maieron, Leiterin der Abteilung Umweltschutz beim Land Oberösterreich. In rund 50 Prozent der Gemeinden werde bereits an einem neuen Beleuchtungskonzept gearbeitet.

Sicherheit trotzdem gewährleistet

Für viele Gemeinden sei das Thema Beleuchtung auch immer eine Haftungsfrage gewesen, sagt Projektkoordinator Armin Kaspar. "Aus Gründen der Rechtssicherheit haben die Gemeinden lieber die ganze Nacht durchbeleuchtet. Durch die Gesetzesnovelle sind sie aber angehalten, sich zu fragen: Welche Beleuchtung macht tatsächlich Sinn." Dabei sehe der Plan der ÖNORM nicht vor, die künstliche Beleuchtung komplett abzudrehen, sondern diese sinnvoll zu nutzen. Straßenübergänge, belebte Plätze sollen auch weiterhin beleuchtet werden. Das liege im Ermessen der Gemeinden.

Bereits seit zehn Jahren beschäftigt sich das Land Oberösterreich mit der zunehmenden Lichtverschmutzung und ihren negativen Auswirkungen: "50 Prozent des Lebens spielt sich in der Nacht ab und viele Insekten brauchen die Dunkelheit", sagt Kaineder. Auch bei den Menschen störe zu viel Beleuchtung den Schlaf-Wach-Rhythmus und die Melatonin-Produktion. Nicht zuletzt sparen jene Gemeinden, die ihr Licht bereits umgestellt haben, große Mengen an Energie ein, was auch dem Klima helfe, sagt der Landesrat. "Und eigentlich ist der einfachste Schritt zum Umweltschutz: Licht aus", sagt Projektleiter Kaspar. Evaluiert wird die Gesetzesnovelle im Jahr 2026.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger