Licht an, Vorhang auf: Beim Welser Volksfest wird bis Sonntag gefeiert

O’zapft is! Die Generalprobe ist gelungen. Am Festgelände gingen gestern, Punkt 18 Uhr, die Lichter an. Und sie werden bis Sonntag nicht mehr ausgehen. Mit der traditionellen Probebeleuchtung wurde gestern das Welser Volksfest offiziell eröffnet. Es war das erste Highlight des Abends. Eine Stunde später folgte bereits das zweite: der Bieranstich. 11,10 Euro kostet eine Maß, die Halbe 5,60 Euro.