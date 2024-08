"Letzte Generation existiert nicht mehr": Auch Oberösterreich-Ableger ist Geschichte

In einem schriftlichen Statement gaben am Mittwoch auch die oberösterreichischen Aktivisten der Letzten Generation bekannt, dass es sie unter diesem Namen ab jetzt nicht mehr gebe: "Die Letzte Generation und damit auch ihr oberösterreichischer Ableger existiert nicht mehr."

Zwar würden die Menschen in Österreich mehrheitlich echten Klimaschutz wollen, heißt es in dem Statement. "Wir haben versucht, diese Menschen zu politisieren und zu aktivieren, damit sie dafür auch einstehen." Zu wenige seien aber dem Aufruf gefolgt. "Das macht uns traurig. Es liegt in der Verantwortung aller Menschen in Oberösterreich und über diese Grenzen hinaus, den Kampf für unser aller Überleben fortzuführen."

Kein Ende der Klimaproteste

Dass ein Ende der Letzten Generation aber kein Ende der Proteste bedeutet, war schon am Dienstag klar. "Ich werde weiter Widerstand leisten", sagt etwa Afra Porsche, die bisher im Kernteam der Letzten Generation war. Auch Karin Fischer, Leiterin des Bereich Globale Soziologie und Entwicklungsforschung von der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz sagt dazu: "Die Klimabewegung selbst wird sicher weitergehen, wenn auch in einer anderen Form. Denn die Klimakrise wird uns weiterhin begleiten, das wissen wir aus der Forschung."

