Letzte Chance, um für Ihren Favoriten zu stimmen

Unsere Sportvereine leben vom ehrenamtlichen Engagement Tausender Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Sie stehen zumeist nicht ganz vorne in der ersten Reihe, und dennoch sind sie es, die den Betrieb mit Einsatz und Empathie am Laufen halten. Der Ehrenamtspreis der OÖNachrichten und des Sportlandes OÖ holt sie vor den Vorhang.

Eine Familienangelegenheit

Darunter sind Urgesteine in der Vereinsszene, wie Ernst Wolf Dieter, der als Obmann der Sportunion seit mehr als 20 Jahren den größten Sportverein Leondings führt. Oder Gerhard Poglits, der dem ASKÖ Neue Heimat seit 1969 in verschiedenen Funktionen verbunden ist und dessen Familie maßgeblich zur Tradition des Vereins beigetragen hat. Überhaupt wird ehrenamtliches Engagement für einen Verein oft über Generationen weitergegeben. Wie bei Daniela Märzinger, die in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist und auf 20 Jahre im Vorstand des SV Reichraming zurückblickt. Ihr Sohn kickt bereits im Nachwuchs. Eine Familienangelegenheit ist ihr Verein auch für die 23-jährige Nina Steinhauser. Im ASKÖ Wilhering sind neben ihr auch ihre Großmutter, Mutter, Tante und Cousinen ehrenamtlich engagiert. Manche Ehrenamtliche sind regelrechte Multifunktionäre wie Hermann Lobmayr, der teils jahrzehntelang in den Vorständen des Skiclubs, des Stockschützenvereins und des Segelclubs in Altmünster war. Andere übernehmen im eigenen Verein alle Aufgaben, die so anfallen, wie Stefan Hochreiter, der seit 25 Jahren beim SK Bad Wimsbach aktiv ist und sich dort vom Internetauftritt bis zur Pflege des Platzes um ganz unterschiedliche Dinge kümmert.

Unter den vielen Ehrenamtlichen gibt es immer wieder auch solche, die Neuland betreten, wie die 32-jährige Simone Rienesl vom SV Franckviertel, die seit dem Vorjahr die erste Obfrau eines Fußballvereins im Linzer Raum ist. Oder Edith Aicher, die mit Freundinnen in Linz den ersten Rugby-Verein für Frauen im Land gegründet hat.

Bis zum 10. September haben Sie noch die Gelegenheit, all jenen "Danke schön!" zu sagen. In 16 Regionen können Sie für die nominierten Kandidatinnen und Kandidaten abstimmen.

Stimmen Sie ab auf nachrichten.at/ehrenamt

