„Lesen ist eine Kompetenz fürs Leben“

Maria Atteneder setzt sich für die Leseförderung bei Volksschulkindern ein

Maria Atteneder Bild: privat

„Kinder, die leseschwach sind, sollen eine gezielte außerschulische Förderung bekommen“, sagt Maria Atteneder, die eine der Initiatorinnen der Lesecoaches des Jugendrotkreuzes ist. Die Initiative soll Kindern in der ersten Schulstufe beim Lesenlernen helfen. In 45- bis 90-minütigen Einheiten unterstützt ein ausgebildeter Lesecoach die Kinder. „Zuerst werden die Lese-Hausaufgaben der Schule durchgegangen und dann mit Aufgabenblättern oder Lese-Spielen weitergearbeitet“, sagt Maria Atteneder, die Direktorin an der Volksschule Schönau im Mühlkreis ist. Die Kinder sollen dadurch mehr Selbstbewusstsein erlangen.

Als langjährige Pädagogin weiß Maria Atteneder, dass in der Schule oft nicht mehr die Zeit zum Üben da sei, da es so viele andere Erziehungsaufgaben zu berücksichtigen gebe: „Dadurch ist dann die Idee zu den Lesecoaches entstanden. Lesen ist eine Kompetenz fürs Leben. Das muss von Anfang an sitzen.“ In ihrer Schule ist sie für den Bereich Leseförderung zuständig und entwickelt ständig neue Konzepte. „Ohne meine Kollegen würde ich das aber nicht schaffen. Wir ziehen alle an einem Strang“, sagt die Direktorin.

Die Mühlviertlerin ist ein Fan der Kinderbuchautorin Mira Lobe: „Ich bin selbst eine große Leseratte und beschäftige mich durch meine Arbeit natürlich viel mit Kinderliteratur.“

Eltern rät sie beim Lesen ein Vorbild für ihre Kinder zu sein. „Es hilft oft schon, wenn das Kind sieht, dass Mama oder Papa etwas lesen. Das Kind soll mit dem Begriff Lesen etwas anfangen können, dann entwickelt es auch Interesse daran“, sagt die 60-Jährige. Es sei auch wichtig, die Kinder selbst über den Lesestoff entscheiden zu lassen. „Es ist egal, ob es nur ein Comic ist oder ob auf einer Seite nur ein einziger Satz steht. Hauptsache das Kind liest“, so die zweifache Mutter und bald zweifache Großmutter.

In ihrer Freizeit erforscht sie mit ihrem Mann Flur- und Kleindenkmäler oder geht gerne Rad- und Skifahren. „Es ist toll, dass mein Mann und ich die gleichen Interessen haben“, sagt die Liebenauerin.

