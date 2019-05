Leonding: Wohnen und Verkehr zentrale Themen

Am 26. Mai entscheiden die Leondinger darüber, wer die Nachfolge von Bürgermeister Walter Brunner (SP) antritt. Bei einer Podiumsdiskussion am Donnerstag haben die fünf Kandidaten Einblick in ihre Positionen gegeben. Am Podium nahmen die geschäftsführende Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP), Vizebürgermeister Franz Bäck (VP), die Stadträte Peter Hametner (FP) und Sven Schwerer (Grüne) sowie Gemeinderat Markus Prischl ("Neos – Unabhängige Grüne") Platz. Moderiert wurde die Veranstaltung von OÖN-Redakteur Reinhold Gruber. Leistbares Wohnen, Bildung und Verkehr waren die bestimmenden Themen des Abends, die Diskussion verlief harmonisch. So waren sich die Kandidaten einig, dass Leonding ein Verkehrskonzept brauche und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden müsse. Wie, darüber gingen die Meinungen dann doch auseinander. Denn während der freiheitliche Kandidat den Bau von Park-and-Ride-Anlagen präferiert, ist die geschäftsführende Bürgermeisterin strikt dagegen.

Die Sondersendung "Wahldiskussion Leonding" wird heute und morgen von 18.30 bis 20 Uhr auf TV1 OÖ gezeigt

