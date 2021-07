"Leo hätte viel früher geholfen werden können"

Genüsslich steckt sich die vier Monate alte Julia ihren Fuß in den Mund und nuckelt daran. Ihr zweijähriger Bruder Leo sieht ihr stolz zu. An den Kinderrollator gelehnt, den er zum Glück nur noch selten braucht. Die Geschwister leiden an einer seltenen Erkrankung, einem Gendefekt. Bei der Spinalen Muskelatrophie (SMA) sterben Nervenzellen im Rückenmark ab, Leo wird wohl nie ganz ohne Rollator oder einen Rollstuhl auskommen.