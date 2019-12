Lenkerin raste ungebremst in Gegenverkehr

Eine 38-jährige gebürtige Oberösterreicherin, die zuletzt in Bayern wohnte, raste auf der B137 im Ortsteil Rainding ungebremst in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Der Pkw der 38-Jährigen ging sofort in Flammen auf, hieß es gestern bei der Polizei. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Lenkerin noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten, sie verstarb dann aber noch an der Unfallstelle.

Der Lenker des Transporters, ein 57-Jähriger aus FRAHAM, wurde bei dem Unglück schwer verletzt und wurde mit der Rettung ins Klinikum Passau gebracht.

