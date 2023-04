Lenkerin blieb mit BMW in überschwemmtem Feld stecken

Der BMW wurde mittels Kran an Land gehoben.

Oberösterreichs Feuerwehren standen am vergangenen Wochenende im Dauereinsatz: Wie berichtet, hatten die starken Regenfälle zu kleinräumigen Überflutungen geführt. Bäche traten über die Ufer, Unterführungen standen unter Wasser, Keller musste ausgepumpt werden – mehr als 70 Mal rückten die Freiwilligen Helfer aus, die meisten Einsätze gab es am Samstag – die OÖN berichteten ausführlich.

Wagen blieb im Matsch stecken

Und auch am Montag hatten sich die Wassermassen noch nicht allerorts zurückgezogen. So wurde die Feuerwehr Alkoven am frühen Morgen zu einer technischen Hilfeleistung auf Höhe der Ortschaft Gstocket gerufen. Eine Autolenkerin hatte trotz der ganz offensichtlich überfluteten Fahrbahn versucht, den Verbindungsweg zwischen Bergham und dem Gasthaus "Gelsendiele" zu befahren. Beinahe hätte sie es auch geschafft, doch kurz vor Erreichen des trockenen "Ufers" starb der Motor ab, der Wagen blieb im Matsch stecken.

Kurz vor Erreichen der trockenen Fahrbahn gab der BMW den Geist auf. Bild: FF Alkoven | Kollinger

BMW mittels Kran geborgen

Nichts ging mehr, die Technik spielte verrückt: Laut Feuerwehr ließ sich die Automatik nicht mehr in Neutralstellung setzen, zudem waren alle Bremsen aktiv, die Lenkerin kam mit ihrem BMW nicht mehr vom Fleck. Der ÖMATC zog den Wagen mittels Seil ein Stück aus dem Morast, danach rückte die Feuerwehr mit schwerem Geschütz an.

Weil keine Abschlepphaken verfügbar waren und alle Räder blockierten, musste der Wagen per Kran aus dem Wasser gehoben werden. Er wurde schließlich am nur wenige Hundert Meter entfernten Zielort wieder abgestellt. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Zahlreiche Einsätze am Wochenende

Schon an den Tagen davor standen dutzenden Kameraden aus Alkoven im Hochwasser-Einsatz. Im Bereich der Ortschaft Straßham trat beispielsweise ein Bach über die Ufer, der acht Wohnhäuser überflutete. Betroffen waren hier laut Burger auch teilweise nicht nur Keller, sondern auch Wohnräume, die "durchspült" wurden. "Im Vergleich zu unseren anderen Aufgabenfeldern war es ein relativ herausfordernder Einsatz", sagte Martin Burger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Alkoven, den OÖN am Samstag.

Wie geht es mit dem Wetter weiter?

Die Gefahr von weiteren Überschwemmungen dürfte vorerst gebannt sein. Der Wochenbeginn bringt laut Meteorologe Michael Buschek von GeoSphere Austria zwar bis inklusive Donnerstag eine Fortsetzung des durchwachsenen Wetters, jedoch kann zumindest das Hochwasserrisiko aus meteorologischer Sicht in den nächsten Tagen entspannt betrachtet werden.

"Ab Freitag geht es dann in eine frühlingshaftere Richtung. Ein Durchmarsch schnurstracks hin zum Frühsommer wird es aber nicht", sagt Butschek. Das Temperaturniveau im April wird sich aller Voraussicht nach der Jahreszeit entsprechend einpendeln. Aber: „Eine Rückkehr der kalten Temperaturen ist relativ unwahrscheinlich. Die unterdurchschnittliche Phase ist überstanden."

