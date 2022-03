Lenker zwischen Lkw und Mauer eingeklemmt

In der Firmengarage seines Arbeitgebers war der 50-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck gegen drei Uhr früh an seinem Lkw zugange. Er hängte einen Anhänger an die Zugmaschine an und wollte damit wegfahren. Dabei bemerkte er, dass die Bremsen des Anhängers noch angezogen waren.

Der Fahrer stieg aus und löste diese. Plötzlich begann das Fahrzeug nach vorne zu rollen, da die Bremse der Zugmaschine nicht angezogen war. Der 50-Jährige wollte nach vorne zur Fahrerkabine gelangen, um die Bremse anzuziehen. Dabei wurde der Mann jedoch zwischen dem Lastwagen und einer Betonmauer eingeklemmt. Er konnte sich selbst befreien und verständigte sofort seinen Arbeitskollegen und die Rettung. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte in das Klinikum Wels gebracht.