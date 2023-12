Lenker verursachte 2 Unfälle und landete in Sickerbecken in Alkoven

Um 9.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der FF Alkoven zur Eferdinger Straße im Bereich der B 129 alarmiert.

Vor Ort war anfangs nichts erkennbar, erst ein zerstörter Zaun wies auf Unfallspuren hin. Im mehrere Meter tiefer gelegenen Sickerbecken wurde dann ein Pkw gefunden, der dort zuvor mit größerer Wucht in den Boden geschrammt war. Von dem oder den Insassen war keine Spur zu sehen, lediglich Spuren am Airbag wiesen auf zumindest leichtere Verletzungen hin.

Lenker baute zuvor schon Unfall

Wie erste, nicht bestätigte Hinweise ergaben, soll der Autofahrer zuvor in Alkoven auf Höhe des alten Spar-Marktes bereits einen Unfall gehabt haben, bei dem ein Geländer zerstört und eine große Straßenlaterne geköpft worden war.

In weiterer Folge dürfte der Pkw weiter in Richtung Linz gefahren sein. Im Bereich des Kreisverkehrs wendete er jedoch, da das vordere Kennzeichen bei der ersten Kollision verloren gegangen war. Auch im Kreisverkehr waren in der Grünfläche Fahrspuren zu erkennen.

Auto landete in Sickerbecken

Bei der Rückkehr im Sickerbecken gelandet

Am Weg zurück ins Alkovener Ortsgebiet hat der Lenker im Bereich des neu errichteten Sickerbeckens beim Lokalbahnhof offenbar das Auto nach links verrissen, wo sich jedoch nur mehr ein Fußgängerzugang zum neuen Bahnhofsbereich befindet. Der Pkw durchstieß dabei die Einzäunung des Sickerbeckens und stürzte dort über die Steilböschung ins Becken.

Bergungsarbeiten mit Kran

Die alarmierte Feuerwehr Alkoven führte per Kran die Bergung des beschädigten Fahrzeuges durch. Eine Suche nach Beteiligten in unmittelbarer Umgebung verlief negativ. Die 18 eingesetzten Feuerwehrleute beendeten den Einsatz gegen 10.26 Uhr.

