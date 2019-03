Lenker hielt nach einem Wildunfall an, Biker krachte ins Heck und starb

SANKT PETER AM HART. Motorradfahrer aus Überackern erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Das herrliche Frühlingswetter verlockte die Nachbarn Daniel K. (27) und Theodor K. (42) aus Überackern am Samstagvormittag zu einer Ausfahrt mit ihren Motorrädern, aber schon nach wenigen Kilometern endete die Tour in einem Fiasko (nachrichten.at berichtete). In der Ortschaft Jahrsdorf wartete ein Hindernis in Form von auf der Fahrbahn abgestellten Autos, deren Warnlichter blinkten. Einem 22-jährigen Lenker war ein Reh ins Auto gelaufen.

Nachkommende Autofahrer hielten ebenfalls nach dem Wildschaden an, boten ihre Hilfe an. In diesem Moment kamen die beiden Biker nach und krachten nahezu ungebremst in das Heck des letzten Wagens, der zum Glück menschenleer war. Daniel K. wurde nach dem Aufprall in ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert, das ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Ried lenkte.

Polizisten und Rettungskräfte versuchten vergeblich, Daniel K. wiederzubeleben, der 27-jährige Biker starb noch am Unfallort. Theodor K. wurde mit schweren Verletzungen in das KH Salzburg geflogen.

Auf den Pkw eines 59-jährigen Wieners, der vor ihm angehalten hatte, fuhr in Schlüßlberg ein 45-jähriger Fahrer mit einem Lieferwagen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des Wieners in den Gegenverkehr geschoben, wo es mit dem Pkw einer 50-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen kollidierte. Die Lenkerin wurde zum Klinikum Wels gebracht und stationär aufgenommen.

Vier Verletzte bei Unfall

Eine Disco-Tour endete Samstagfrüh in Rottenbach an einem Baum, gegen den eine 20-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ihren Wagen fuhr. Insgesamt vier Insassen des Autos mussten verletzt ins Klinikum Wels gebracht werden, der Alkotest bei der Frau verlief mit einem Wert von 0,76 Promille positiv. (feh)

