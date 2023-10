Lein für Herz und Hirn

So romantisch, so g’schmackig, so g’sund! Mit einem Angebot für Herz und Hirn lockt die Mühlviertler Ölmühle an einen besonders idyllischen Fleck an der Steinernen Mühl. Kurz bevor sie in Haslach in die Große Mühl mündet, spiegelt sich in ihrem dunklen, bei Sonnenlicht bernsteinfarbenen Wasser das blendend weiße Gebäude der Stahlmühle, eine liebevoll restaurierte Museumsmühle. Aus ihren Pressen fließt seit mehr als 650 Jahren Leinöl, eine natürliche Kostbarkeit.