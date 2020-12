"Leider sind wir nicht die Ersten, die wieder aufsperren dürfen"

Anders als der Einzelhandel, der am Montag wieder öffnet, bleibt die Gastronomie bis 6. Jänner geschlossen. "Leider sind wir nicht unter den Ersten, die wieder aufsperren dürfen", sagt Thomas Mayr-Stockinger von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Oberösterreich. "Wir haben alles versucht, um Hygienekonzepte zu entwickeln, aber wir müssen die Entscheidung der Bundesregierung angesichts der hohen Infektionszahlen zur Kenntnis nehmen."

Mayr-Stockinger betont, dass der Umsatzersatz für den Monat Dezember "drastisch reduziert" werden soll. Lag dieser für November noch bei 80 Prozent, sollen im Dezember nur noch 50 Prozent ersetzt werden. Im November sei das Weihnachtsgeld an die Mitarbeiter ausgezahlt worden, daher seien die Kosten höher gewesen. Mayr-Stockinger hofft, dass auch der 50-prozentige Ersatz ein adäquater Kostenausgleich ist. "Ich hoffe, dass es reicht und dass alle überleben werden."

"Nicht jammern" will Jürgen Lonsing, der Betreiber der "Dornacher Stub’n" im Linzer Univiertel Dornach. "Mit Abholservices kann man sich schon etwas dazuverdienen", sagt der kulinarische Nahversorger. "Jeden Sonntag Entenbraten, die Nachfrage ist da und die Leute sind dankbar für dieses Angebot", sagt der Gastronom. Dass die Gasthäuser erst im Jänner wieder aufsperren dürfen, sei für ihn "keine Überraschung" gewesen, sagt Lonsing. Denn dass das Geschäft mit den Firmen-Weihnachtsfeiern nichts werden würde, sei schon vorher klar gewesen. Auch hätte er nicht mit großen Umsätzen am Christtag und am Stefanitag gerechnet. "Weil die Leute trotzdem vorsichtig sind."

"Hungrig nach Kontakten"

Noch im September pachtete Lonsing von der Kepler Universität Linz den "Obelisk" – einen zwölf Meter hohen Imbissstand, der dank seines vielfältigen und hochwertigen Angebots auch als "Steh-Restaurant" bezeichnet werden kann. Dass derzeit weder Schüler noch Studenten unterwegs sind, sei spürbar. Die Leute, die aber auf eine Portion Bratwürstel oder einen Surfleisch-Whopper vorbeischauen, seien auch "hungrig nach Kommunikation und Kontakten", sagt der Dornacher Wirt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at