Leidenszeit für Autofahrer: Wo im Sommer in Linz gebaut wird

Sommer, Sonne, Stausaison – kaum wird es wirklich warm draußen, beginnt für die Autofahrer die Leidenszeit in Linz. Insgesamt 37 Baustellen sind in Linz im Frühling und Sommer geplant, 17 davon von der Stadt selbst, sieben von der Linz AG, sieben von der Asfinag, fünf vom Land Oberösterreich und eine von den ÖBB. 18 der 37 Bauarbeiten entfallen auf den Zeitraum in den Sommerferien, eine große wird hingegen wenige Tage vor Ferienbeginn fertig.

Gleistausch am Hauptplatz "muss jetzt sein"

Die Rede ist vom großen Tausch der Gleise am Hauptplatz und auf der Nibelungenbrücke (von der Schmidtorstraße bis zur Urfahraner Hauptstraße), der von 2. Mai bis 4. Juli geplant ist. Dieser Tausch ist aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig, heißt es von Seiten der Linz AG – allerdings fragen manche, warum dafür nicht während der vergangenen zwei Jahre, in denen coronabedingt viel weniger Verkehr unterwegs gewesen wäre, Zeit gefunden wurde. "Dafür habe ich auch keine Erklärung", sagt VP-Verkehrsreferent Martin Hajart, der ja erst rund einen Monat im Amt ist, "aber es muss leider jetzt sein, um die Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können".

Fest steht, dass die Brücke zum Nadelöhr wird, denn in beiden Fahrtrichtungen wird jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Wobei dieser Bereich nicht der einzige ist, in dem Straßenbahnschienen getauscht werden. Gleiches ist auch auf der Kreuzung Wienerstraße/Simonystraße geplant, hier ist der Zeitraum allerdings noch offen.

Umleitungen, Behinderungen, Sperren

Komplett gesperrt wird in den Sommerferien, also von 9. Juli bis 10. September, ein Teil der Hagenstraße aufgrund von Kanalsanierungsarbeiten. Deshalb ist eine großräumige Umleitung über Walding angedacht, wobei die Experten derzeit noch tüfteln, um die Verkehrsbeeinträchtigungen noch reduzieren zu können.

Auch im Bereich Hafferlstraße bis Höhe Bischofstraße werden Wasserleitungen verlegt, die Arbeiten in diesem Bereich sind von 2. Mai bis Ende Juni geplant, wobei an der Mozartkreuzung nur am Wochenende gearbeitet wird. Und auf der Rudigierstraße wird der Belag saniert, wobei hier der genaue Zeitpunkt noch offen ist.

Übrigens: Die ohnehin bekannten Großbaustellen wie an der Brücke für den Westring sowie die Sanierung der Stadtautobahn-Brücke bis zum Anschluss Dornach laufen natürlich auch im Sommer weiter.