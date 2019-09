Leidensgenossen: Zwei frühere Geiseln trafen sich in Amman

Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, als Franz Zauner, Landwirt aus Neuhofen an der Krems, damals 26 Jahre jung, zum ersten Mal in seinem Leben in ein Flugzeug stieg. Um nach Kalifornien zu reisen, zu seiner Schwester, die dort als Au-pair-Mädchen arbeitete. Doch die Maschine geriet am 6. September 1970 in die Gewalt von palästinensischen Terroristen, die Passagiere wurden als Geiseln in die Wüste Jordaniens entführt.

49 Jahre danach hat der 74-Jährige heuer erstmals ein anderes Entführungsopfer von damals getroffen: Die Historikerin Martha Hodes (61) aus New York war erst zwölf Jahre alt, als sie nach einem Verwandtenbesuch in Tel Aviv über Frankfurt in die USA zurückreisen wollte. Das Treffen fand in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, statt. Dort, wo das Entführungsdrama für den Oberösterreicher und die Amerikanerin ein gutes Ende genommen hatte.

Man tauschte Erinnerungen aus. "Frau Hodes schreibt ein Buch über Flugzeugentführungen in den 70er Jahren", sagt Zauner, der seine Erlebnisse selbst in zwei Büchern verarbeitet hat. "Alles, was ich mache, dient der Aufarbeitung meiner Erlebnisse. Wenn ich einen Flieger sehe, denke ich daran, wenn ich in den Medien über Terrorismus lese, denke ich daran", sagt Zauner. Er beschäftigt sich intensiv mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt und hat auch den Nahen Osten oft bereist.

"Kontrollen gab es damals nicht"

Der Sechs-Tage-Krieg, der Gaza-Streifen, das Westjordanland. Von all dem hatte der Jungbauer wenig Ahnung, als er vor 49 Jahren von Hörsching nach Frankfurt flog, wo er in eine Boeing 707 der Trans World Airlines Richtung USA umstieg. Die Maschine war aus Mumbai gekommen inklusive eines Zwischenstopps in Tel Aviv. Unter den Passagieren befanden sich viele Israelis. Auf diese hatten es die Entführer abgesehen.

"Sicherheitskontrollen? Gab es damals nicht", erinnert sich Zauner. "Man hat seinen Pass gezeigt, die Boarding Card bekommen und ist eingestiegen. Ohne Metalldetektoren, ohne Einsicht ins Handgepäck, ohne Abgreifen."

Mit Pistole und Handgranate

Über Belgien schlugen die zwei Terroristen an Bord zu. "Plötzlich ist eine Frau an mir vorbei ins Cockpit gerannt." Ihr Komplize hielt die Passagiere in Schach. "Er stand drei Meter vor mir mit einer Pistole und einer Handgranate." Doch wohin brachten die Terroristen ihre Geiseln? "Nach einem schier nicht endenwollenden Flug Richtung Naher Osten kreisten wir lange über der Wüste Jordaniens." Als die Dunkelheit eingebrochen war, landete die Maschine auf einem ausgetrockneten See, brennende Ölfässer markierten die Landebahn.

Dann stürmten mit Maschinenpistolen bewaffnete PFLP-Terroristen die Boeing. "Es war Panik. Sie nahmen uns die Reisepässe ab." Die israelischen Passagiere hatten inzwischen zum Teil ihre Ausweise entsorgt. "Sie fanden kaum israelischen Pässe, da waren sie wütend." Eine Nacht und fast ein ganzer Tag verging. Die Geiseln in der Maschine erfuhren, dass die Palästinenser insgesamt vier Flugzeuge entführt hatten. Eines wurde in Kairo bereits in die Luft gesprengt (ohne Menschen an Bord, wie die Passagiere in Jordanien aber erst im Nachhinein erfahren sollten).

"Die Terroristen haben dann an unserer Maschine Dynamitstangen angebracht." Ist dies das Ende? Am Nachmittag kam endlich Bewegung in die Situation. "Zunächst hieß es, alle indischen Passagiere dürfen aussteigen." Zauner witterte seine Chance. "Ich dachte mir, Bundeskanzler Kreisky kann ja gut mit den Palästinensern. Ich wandte mich mit meinem Hauptschul-Englisch an einen der Anführer und habe ihm erklärt, dass ich Österreicher bin und mit diesem Konflikt nichts zu tun habe."

Die Terroristen ließen sich tatsächlich breitschlagen: Der Österreicher durfte nach 36 Stunden als einer der ersten Passagiere das Flugzeug verlassen. Für Martha Hodes, das zwölfjährige Mädchen, das in Tel Aviv eingestiegen war, dauerte das Martyrium viel länger. Erst nach einer Woche wurde sie freigelassen.

Internationaler Terror Es handelte sich um den bis dahin größten Anschlag auf die zivile Luftfahrt: Binnen weniger Stunden brachten Kämpfer der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) am 6. September 1970 vier Flugzeuge in ihre Gewalt. Mit dabei war auch die Terroristin Leila Khaled. Ihr Foto mit dem Palästinenser-Tuch um den Hals und der Kalaschnikow in der Hand ging damals um die Welt. Zwei der vier gekaperten Flugzeuge, darunter jenes von Franz Zauner, landeten in der Wüste Jordaniens. Eine weitere US-Maschine landete in Kairo. Die Terroristen sprengten sie in die Luft, nachdem die Geiseln ausgestiegen waren. Franz Zauner hat Leila Khaled im Jahr 2016 in Wien getroffen und ein Gespräch mit ihr über die Flugzeugentführungen in den 70er Jahren geführt.

