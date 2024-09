Tote Familie in Perg: Obduktionsergebnis steht fest

Nach der Obduktion stehen nun auch die Identitäten der beiden älteren Verstorbenen fest. Wie bereits angenommen, handelt es sich um die Hausbewohner, einen 82-Jährigen und seine 75-jährige Frau, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Beide sind durch einen Schuss in den Kopf ums Leben gekommen.

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord und Selbstmord aus und nicht wie anfangs von einem erweiterten Suizid. "Der 82-Jährige dürfte zuerst seine Frau und dann sich selbst erschossen haben", sagt der Sprecher. Ein Abschiedsbrief oder ähnliches Schreiben wurde am Tatort nicht gefunden, ein Motiv ist daher nicht bekannt.

Todesursache der Tochter nicht eindeutig

Vor weitere Rätsel stellt die Ermittler die dritte Leiche. Deren Identität konnte in einer Obduktion nicht abschließend geklärt werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich aber um die 57-jährige Tochter, die an einer starken geistigen Beeinträchtigung gelitten hat. Ihre Todesursache kann ebenfalls nicht mit vollständiger Sicherheit gesagt werden. Man könne allerdings "mechanische Gründe", ausschließen, sagt der Sprecher. Spekulationen, etwa dass die Frau verhungert sein könnte, ließen sich nicht klären.

Wie berichtet waren die drei Verstorbenen am vergangenen Freitag in einem Haus in Perg gefunden worden. Eine Bekannte der 75-Jährigen hatte länger nichts von der Familie gehört und wollte sie besuchen. Als niemand die Tür öffnete, schlug sie Alarm. Die Polizei fand schließlich die drei Leichen. Den letzten Kontakt zu der Familie hatte es am 25. August gegeben.

Der Todeszeitpunkt wird auf Ende August geschätzt, lässt sich aber nicht genau festlegen. Laut dem Obduktionsergebnis dürfte die Tochter aber länger gelebt haben als ihre Eltern.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Telefonnummer 142.

