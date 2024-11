Leiche von Roland D. wurde zur Bestattung freigegeben

Die Leiche von Roland D. war in einem Waldstück bei Partenreit gefunden und per Helikopter geborgen worden.

Dass die Gerichtsmedizin in Salzburg den Zeitpunkt des Todes des 56-jährigen Roland D. nicht mehr klären konnte, können viele OÖN-Leser nicht verstehen, wie Reaktionen zeigen. Denn tagelang suchte die Polizei mit viel Aufwand nach einem Tatverdächtigen, der möglicherweise bereits nicht mehr am Leben war. Als beispielsweise am vorigen Freitag in der Früh der Fluchtwagen gefunden worden war, gingen die Ermittler davon aus, dass der VW Caddy noch in der Nacht davor dorthin gefahren worden