Leiche von Christa P. heimlich vergraben: Todesursache weiterhin unbekannt

Die Angehörigen nahmen am vergangenen Freitag Abschied von Christa P.

Es war noch mitten in der Nacht oder bereits im Morgengrauen des 14. Oktober 2023 – den genauen Zeitpunkt kennen die Ermittler nicht –, da schulterte der amtsbekannte Franz K. (Name geändert) den Körper seiner leblosen Bekannten Christa P., trug sie in den Lift des Ebelsberger Mehrparteienhauses und fuhr mit der Leiche ins Erdgeschoß.