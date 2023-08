Leiche soll zwei bis drei Tage in Wald in Plesching gelegen sein

Vor einer Woche, am Vormittag des 4. August, ist am Rand eines Forstweges oberhalb der Pleschinger Landesstraße eine weibliche Leiche entdeckt worden - die OÖN haben berichtet. Nach wie vor rätseln die Ermittler, um wen es sich bei der Frau handelt und wie sie zu Tode gekommen war. Ihr Tod dürfte jedenfalls nicht lange zurückliegen: "Ich nehme an, dass die Leiche zwei bis drei Tage dort gelegen hat", sagt Gottfried Mitterlehner, Chef des Landeskriminalamts, im OÖN-Gespräch.

Keine Spuren auf Fremdeinwirkung

Durch die äußeren Einflüsse - Sommertemperaturen und Feuchtigkeit - war der Verwesungsprozess vorangeschritten. Der Kopf war bereits stark entstellt, der Körper hingegen sei laut Mitterlehner weitestgehend unversehrt gewesen. Bei der Obduktion fand man keine Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Weder Blutergüsse noch Kratzer oder andere Verletzungen. Tätowierungen hatte die 1,60 bis 1,70 Meter große Frau keine, auch keinen Schmuck oder Dokumente. Sie trug lediglich ein gestreiftes Polo-Shirt, eine Jeans mit Sternenaufdruck und schwarze Turnschuhe der Marke "Skechers".

Die Frau hatte schwarze Turnschuhe an. Bild: LPD OÖ

Diese Jeans trug die Frau bei ihrer Auffindung. Bild: LPD OÖ

Erste Hinweise

Internationale Abgleiche von DNA und Fingerabdrücken führten ins Leere. Vermisstenanzeigen im In- und Ausland wurden überprüft, auch hier gab es bisher keine Treffer. Die Befragungen von Anrainern und Menschen, die sich in der Nähe des Leichenfundorts aufgehalten haben sowie die Suche mit Spürhunden, brachten ebenfalls keine Erkenntnisse. Deshalb bezog das Landeskriminalamt die Öffentlichkeit in die Ermittlungen ein. Nach dem Zeugenaufruf seien Hinweise eingegangen - wenn auch in dürftigem Ausmaß. Diesen gehe man nun nach, sagt Mitterlehner.

Alleinstehende Frau aus der Umgebung?

Außerdem hegen die Ermittler Hoffnungen in das Zahnbild der Leiche. Eine Zahnmedizinerin stellte Implantate und Brücken am Gebiss der Unbekannten fest und vermutet, dass die Behandlungen in Ungarn durchgeführt worden waren. Dies wird nun geprüft. "Wenn es dazu nicht rasch Anhaltspunkte gibt, dann muss man sich auf eine langwierige Geduldsarbeit einstellen", sagt der LKA-Chef.

Ungeklärt ist neben der Identität die Todesursache. "Eine Fremdtötung ist nicht absolut auszuschließen", sagt Mitterlehner. Auch über die Herkunft der Frau kann derzeit nur spekuliert werden. "Es ist zu vermuten, dass sie aus der näheren Umgebung stammt, vielleicht eine alleinstehende Frau", sagt der Chefermittler, ohne nähere Angaben zu machen.

Das LKA bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 40 3333.

Lokalisierung: In diesem Waldstück wurde die Leiche gefunden

Was über die Frau bekannt ist

Etwa 160 cm bis 170 cm groß und normal gebaut, rot lackierte Fußnägel, mehrmals behandeltes Gebiss (Brücken, Implantate)

Etwa 45 bis 65 Jahre alt, trug keinerlei Schmuck und keine Tätowierungen

Deformation der Halswirbelsäule nach hinten (Kyphose) – d.h. der Kopf war zumindest leicht nach vorne gebeugt.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel