Leiche im Kofferraum: Obduktion bestätigt Aussagen von Florian O.

In Ansfelden geriet O. mit der Leiche seiner Frau im Kofferraum in eine Verkehrskontrolle.

Seine Frau lag im Sterben, als Florian O. zu ihr zurückkehrte. Wie berichtet, war nach dem bekannten Organisator zahlreicher Corona-Demonstrationen gefahndet worden, weil er die Covid-Maßnahmen mehrfach mit dem Holocaust verglichen hatte. Der 39-Jährige tauchte ab und kam am Sonntagabend zurück zu seiner Familie.

Gemeinsam mit seinen drei Kindern hatte er seine Frau auf ihrem letzten Weg begleitet. Die 38-Jährige starb unter freiem Himmel. Danach wickelte er die Leiche in Leintücher ein und legte sie im Kofferraum seines Autos ab. Am Vordersitz nahm seine fünfjährige Tochter Platz, am Rücksitz die beiden Söhne, elf und 15 Jahre alt.

In Ansfelden geriet er Sonntagabend gegen 22 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Dort wurde der Leichnam entdeckt, O. gab an, er habe seine tote Frau vor einem Krankenhaus ablegen wollen. Sie sei an einer Krebserkrankung gestorben.

Die Obduktion der Leiche bestätigt nun die Aussagen des 39-Jährigen. "Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die toxikologischen Gutachten stehen noch aus", sagt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Linzer Staatsanwaltschaft. Demnach sei Tanja O. am Sonntag gegen 18 Uhr an einer unbehandelten Krebserkrankung verstorben und bereits in den vergangenen Tagen in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Florian O. befindet sich wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz nach wie vor in Untersuchungshaft.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger