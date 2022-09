Lehrpläne laut Lehrervertretern teils unleserlich und unpraktikabel

Kritik üben Lehrervertreter an den neuen Lehrplänen für die Volks- und Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe, die derzeit im Bildungsministerium ausgearbeitet werden und ab dem Schuljahr 2023/24 in Kraft treten sollen. Sie seien teils "unleserlich verfasst" und in der Praxis nicht umsetzbar, heißt es in der Stellungnahme der Pflichtschullehrergewerkschaft zu den Entwürfen, deren Begutachtungsfrist am Montag endete. Dafür würde es rund 125.000 "Wunderwuzzis" brauchen. Ähnlich äußerten sich auch Vertreter der AHS-Lehrer.

Konkret fehle laut Pflichtschullehrern der Praxisbezug: "Pro Unterrichtsfach sollen angeblich mindestens zehn Fachpraktikerinnen und -praktiker an den Inhalten mitgearbeitet haben. Offensichtlich wurde diese Expertise bei der Lehrplanerstellung nicht ausreichend berücksichtigt." Der neue Lehrplan verlange den Pädagogen "schier Unmögliches" ab: Sie sollen zum Beispiel "überfachliche Kompetenzen" wie Motivation und Vertrauen in die eigene Person vermitteln. Auch sollen sie "individuelle Lernprozesse durch unterschiedliche und abwechslungsreiche Lernsettings fördern" – angesichts von Klassengrößen mit bis zu 29 Schülern laut Gewerkschaft eine Unmöglichkeit.

Die AHS-Gewerkschaft argumentiert ähnlich: "Die Gliederung in fachliche, überfachliche und fächerübergreifende Kompetenzen, die Textfülle und die große Zahl an fächerübergreifenden Themen machen den Lehrplan schwer lesbar", heißt es in einer Stellungnahme. Das Inkrafttreten mit Schulbeginn 2023 sei zudem unmöglich, weil etwa Lehrbücher in der Kürze der Zeit nicht angepasst werden können.

Auch laut Elternvertretern seien die Pläne überfrachtet. Die IG Autorinnen Autoren kritisiert, dass im Deutsch-Lehrplan nur einmal das Wort "Buch" vorkomme. Wirtschaftspädagogen der Unis fordern Verbesserungen bei Inhalten zur Wirtschaftsbildung ein, ebenso Wirtschaftskammer und IV.