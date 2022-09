Lehrermangel hat sich deutlich verschlimmert

Wie viele Lehrer fehlen an oberösterreichischen Schulen wirklich? Das wollten der Klubvorsitzende Michael Lindner und der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (beide SP) von Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) wissen. Die Antworten auf die schriftliche Anfrage zeigen, dass der Mangel deutlich zugenommen hat. Bedarf gibt es demnach vor allem in Deutsch, Englisch, Mathematik, Bewegung und Sport, Informatik, Physik sowie Chemie. In Deutsch fehlen an den Mittelschulen zum Beispiel 95 Vollzeit-Lehrkräfte, 27 mehr als im Vorjahr. Bei Bewegung und Sport ist das Lehrkräfte-Defizit von 138 auf 168 gestiegen.

Studierende als Lehrkräfte

Ein guter Teil der Unterrichtsstunden wird mittlerweile von nicht entsprechend ausgebildeten Lehrkräften übernommen. In Physik sind es 38,4 Prozent der Gesamtwochenstunden, in Informatik gar 67,7 Prozent.

Lindner wirft der Landespolitik vor, zu lange zugewartet und das Problem zugedeckt zu haben. Hinsichtlich der Maßnahmen setzt Haberlander auf Werbung. Ende 2022 wird an 166 maturaführenden Schulen mit Plakaten und Foldern für den Beruf geworben. Bildungsminister Martin Polaschek (VP) hat am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern der Pädagogischen Hochschulen und Unis in Linz Maßnahmen präsentiert: So soll eine "bessere Studierbarkeit" und ein "schnellerer Berufseinstieg" junge Leute für die Klassenzimmer begeistern. Notwendig seien auch attraktive Möglichkeiten, um qualifizierte Quereinsteiger ins System zu bekommen. Einem "Downgrading" der Lehrerausbildung erteilt der Minister jedoch eine Absage.