Lehrermangel: 8600 Stellen ausgeschrieben

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Ferien ab heute zu Ende. Oberösterreichs Schüler haben noch eine Woche Schonfrist. Das gilt auch für jene, nach denen derzeit händeringend gesucht wird: Pädagogen.

An Österreichs Schulen sind heuer 8600 Lehrerstellen ausgeschrieben worden – bei insgesamt rund 120.000 Pädagogen. Kurz vor Beginn des Schuljahres sind noch nicht alle besetzt. Bildungsminister Martin Polaschek (VP) versuchte am Wochenende zu kalmieren: "Teils wurden Horrorszenarien für das eben anlaufende Schuljahr prognostiziert und skizziert. Die Stunden werden alle gehalten. Aber es war und ist eine riesige Herausforderung für das Bildungsmanagement", sagt Polaschek. Überstunden, Teilzeit und Studierende (siehe Bericht oben) sollen garantieren, dass es zu keinen Ausfällen kommt.

In Oberösterreich sind von anfangs 1300 ausgeschriebenen Stellen noch 247 übrig. Dafür gebe es laut Bildungsdirektion 200 Bewerber. Vom Lehrermangel sind einzelne Unterrichtsfächer und Regionen besonders betroffen. Am schwierigsten zu besetzen sind demnach Stellen an Mittelschulen sowie klassenführende Lehrstellen an Volksschulen. Polaschek kündigte an, dass es "zur Frage, wie wir die Lehrerinnenbildung verbessern können", kommende Woche Gespräche geben werde.