Lehrer soll Verhältnis mit Schülerin (12) gehabt haben

Der Lehrer wurde mittlerweile vom Dienst an der Neuen Mittelschule freigestellt. Das Dienstverhältnis wurde einvernehmlich aufgelöst berichten die "Tips". Der Pädagoge soll in Zukunft nicht mehr in Oberösterreich unterrichten dürfen.

Die Beziehung haben der 28-Jährige und die 12-Jährige zugegeben. Es soll aber nur zu Küssen und zu keinen sexuellen Handlungen gekommen sein, weshalb die Staatsanwaltschaft Linz ihre Ermittlungen eingestellt hat. Der Grund: Küssen sei strafrechtlich nicht relevant.

Die Bildungsdirektion hatte den 28-Jährigen zuvor wegen des Verdachts des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses angezeigt.