Lehrer soll an Schule in Hörsching Mädchen belästigt haben

Unangebrachte Berührungen, Blicke ins Dekolleté – Grenzüberschreitungen: An einer Neuen Mittelschule in Hörsching soll ein Lehrer wiederholt durch übergriffiges Verhalten aufgefallen sein. Das berichteten Medien übereinstimmend am Mittwochabend.

Eine Schülerin dürfte den Fall ins Rollen gebracht haben. Der betroffenen Pädagoge wurde mit sofortiger Wirkung dienstfrei gestellt, bestätigte die Bildungsdirektion gegenüber dem ORF. Nun laufen die Ermittlungen. Sollte sich der Verdacht weiter erhärten, drohen dem Mann dienstrechtliche Konsequenzen.

Näheres war vorerst nicht bekannt.

