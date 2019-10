Eigentlich ist das Unterrichtsfach Politische Bildung und Recht von spröderer Sorte. Nicht so bei Ingrid Mair-Mayer. Wenn die Professorin der Handelsakademie und Handelsschule in Bad Ischl vor ihre sieben Klassen tritt, schafft sie es, die Jugendlichen mit kreativen Ideen zu fesseln. Eines dieser von ihr initiierten Projekte wurde bei einer festlichen Abendgala im Haus der Industrie in Wien mit dem österreichischen „Lehrer-Oskar“ prämiert.