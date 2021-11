Lehre in der Leere: JKU-Studenten und der neuerliche Distanzbetrieb

Noch vor der Ankündigung des bundesweiten Lockdowns teilte die Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) in einer Rundmail mit, dass ab dieser Woche Montag "Lehrveranstaltungen weitgehend auf Distanz-Lehre" umgestellt werden. Nach sieben Wochen Präsenzbetrieb herrscht also wieder gespenstische Stille am dem Campus der Kepler Uni.

"Ich habe die Präsenzlehre schon sehr genossen. Jedoch empfinde ich die Umstellung auf Distance Learning als eine notwendige Maßnahme, die ich gerne mittrage", sagt Klara Lobmayr. Die 21-Jährige studiert Wirtschaftsrecht im fünften Semester und spricht wohl vielen Studierenden am Campus aus dem Herzen.

So sind die Hochschüler der Kepler-Universität zwar mit der Umstellung auf Distance Learning nicht unbedingt zufrieden, viele von ihnen erkennen aber die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Die ÖH-Vorsitzende Vanessa Fuchs bestätigt, dass "die weitgehende Umstellung auf Onlinelehre zum Schutz der Studierenden" notwendig war und dass die ÖH den "Studienfortschritt weiterhin gewährleistet".

Déjà-vu

Nach drei Semestern zu Hause scheint es so, als würde die erneute Umstellung auf Zoom bei den Studierenden eher als Déjà-vu-Moment aufgefasst werden.

Auch wenn sich die Jüngsten unter ihnen vermutlich einen anderen Start ins Studentenleben erhofft hatten. "Gerade im ersten Semester an der Uni wäre es besonders wichtig, die neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und sich nach den einzelnen Kursen austauschen zu können", sagt die 18-jährige Anja Panagl. Dieses Semester hat sie ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen, florierendes Leben am Campus und abwechslungsreiches Studentenleben hat sie bisher noch nicht kennengelernt.

Den Optimismus über eine baldige Rückkehr zum Campus lassen sich die Studenten auf jeden Fall nicht nehmen und so witzelt die 21-jährige Miriam Gasperl, BWL-Studentin im dritten Semester: "Hosen werden wohl schon seit drei Semestern überbewertet."