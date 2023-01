Leerstände in der Landstraße: "Nach der Fußgängerzone ist alles wurscht"

Christine Jungreithmayr lebt und atmet Landstraße. "Wir führen unser Geschäft jetzt in dritter Generation, ich bin hier aufgewachsen", sagt die Inhaberin des Brot- und Schokoladenparadies Simader im Süden der Landstraße.

Gestern berichteten die OÖN über die zahlreichen Leerstände in diesem Bereich. Jungreithmayrs Geschäft ist einer der wenigen Familienbetriebe, die in der Gegend noch übrig sind. Umso mehr schmerze sie der Zustand des Viertels: "Es wäre schön, ist teils aber ungepflegt. Wenn ich ins Geschäft komme, kehre ich zuerst einmal fünfzehn Minuten den Gehsteig zusammen. Außer dem Kehrmaschinen-Fahrer habe ich von der Stadt noch nie jemanden gesehen, und der erwischt nicht alles", sagt sie.

Außerdem mache der Verkehr Probleme. "Theoretisch haben wir eine Begegnungszone, 20 km/h fährt aber kein Mensch. Die Polizei kontrolliert nicht, die könnten sich eine goldene Nase verdienen", sagt die Händlerin.

Auch Alexander Wasenbelz von der Trafik ein Haus weiter schließt sich der Kritik an: "Wir fühlen uns seit Jahren im Stich gelassen. Wir hatten schon Gespräche mit dem damaligen Vizebürgermeister Hein, passiert ist nichts", sagt er. Veranstaltungen wie das Pflasterspektakel oder die Genussmeile würden die südliche Landstraße aussparen, sie enden dort, wo die Fußgängerzone aufhört. Es brauche eine Attraktivierung: "Die Leute sollen wieder gerne verweilen. Da wäre eine Fußgängerzone wichtig", sagt Wasenbelz.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen "Eine Betonwüste ist sie schon" - So wirkt die Landstraße auf ihre Besucher Die OÖN haben sich umgehört, wie attraktiv die Landstraße als Einkaufsort ist. Der Tenor: Sie bietet viele unterschiedliche Geschäfte - was fehlt, sind Grünflächen und Sitzmöglichkeiten.

Knackpunkt Mietpreise

Auch von den Wirtschaftsvertretern höre sie nicht viel, sagt Jungreithmayr: "Ich habe das Gefühl, jenseits der Fußgängerzone ist dem City Ring alles wurscht, deshalb bin ich vor zwei Jahren auch ausgetreten." Es fehle an Zusammenhalt unter den Händlern. "Die hohen Mieten sind ein hausgemachtes Problem, aber die Händler könnten ja junge Unternehmer zum Beispiel in der ersten Zeit unterstützen. Stattdessen wurden vom City Ring einige gute Ideen eher abgewürgt", sagt sie.

Auch Barbara Penz vom Modegeschäft in der Landstraße sieht die Mieten als Problem. "Wir würden uns wieder mehr eigentümergeführte Geschäfte wünschen. Ich weiß aber nicht, wie City Ring oder die Politik das lösen sollen, das liegt an den Vermietern. Bei den aktuellen Mieten wäre ein Geschäft für viele nicht lukrativ", sagt Penz. Die Landstraße sei als Standort aber weiter attraktiv: "Die Frequenz ist weiterhin sehr gut", sagt Penz.

Nicht stehen lassen will Obmann Matthias Wied-Baumgartner die Kritik am City Ring: Die Vereinigung der Innenstadtkaufleute sei für das Leerstandsmanagement nicht zuständig, das sei Aufgabe des City Managements Linz. "Wir bemühen uns trotzdem, es gibt auch weitere Pläne für eine Attraktivierung. Wir wissen, dass die südliche Landstraße schwierig zu bespielen ist. Aber wir können zum Beispiel Hausbesitzer nicht zwingen, Preise zu senken", sagt er. Allgemein gebe es leider einige Dauerleerstände. "Meistens ist aber schnell ein Nachfolger gefunden. So dramatisch ist die Lage nicht", sagt Wied-Baumgartner.

Nachfolger für Penz und Hofer

Diese These stützt auch, dass zwei Leerstände bereits gelöst sind. Auf OÖN-Anfrage bestätigte Lidl Österreich gestern, dass die Lebensmittelkette in das ehemalige Hofer-Geschäft am Schillerpark einziehen wird. Wann es so weit ist, ist jedoch noch nicht bekannt. Und auch für das ehemalige Herrengeschäft von Penz Mode sei bereits ein anderes Modegeschäft als Nachfolger gefunden, sagt Barbara Penz. Da sie aber nicht Eigentümerin sei, wisse sie nicht, wer dort einziehen wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Sarah Kowatschek

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.