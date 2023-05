Leere Titelseiten: "Wir wollten gemeinsam ein Zeichen setzen"

Seit 21 Jahren bewertet "Reporter ohne Grenzen" weltweit, wie es um die Pressefreiheit bestellt ist. So schlecht wie heuer war die Lage noch nie. In sieben von zehn Ländern steht es "sehr ernst" um den Journalismus. Österreich schneidet mit Platz 29 relativ gut ab. Doch Medienvielfalt ist auch bei uns nicht selbstverständlich. Deshalb blieben die Titelblätter der Tageszeitungen am heutigen Tag der Pressefreiheit leer. "Wir wollten gemeinsam ein Zeichen setzen", sagt Susanne Dickstein, Chefredakteurin der OÖNachrichten. "Die aktuellen Entwicklungen, die derzeit in Österreich stattfinden, geben Anlass zur Sorge."

Die leeren Titelseiten sind ein Ausdruck des Protests gegen die geplanten ORF-Novellen. Susanne Dickstein findet es "grundsätzlich richtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziell abgesichert wird", das sei in einem sehr großzügigen Ausmaß geschehen. Bedenklich stimmt die Chefredakteurin, dass das Staatsunternehmen ORF sehr viele Möglichkeiten erhält, in den Markt der privaten Medien eindringen zu können. "Das wird mittelfristig die privaten Medienhäuser, die nicht von einer Gebührenfinanzierung profitieren können, in existentielle Schwierigkeiten bringen."

Warum heute ein Loblied auf die Medienvielfalt notwendig ist - der OÖN-Leitartikel zum Tag der Pressefreiheit

nachrichten.at-Redaktionsleiterin Barbara Eidenberger hat Susanne Dickstein drei Fragen gestellt. Das Kurzvideo sehen Sie hier:

