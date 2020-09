Leere Buchten: Corona versenkt Bootstourismus

Seit vergangener Woche teilt Wien ein Schicksal mit Kroatien: Reisewarnung. Während die österreichische Bundeshauptstadt seit Mittwochabend in Deutschland auf der roten Liste steht, gilt die österreichische Reisewarnung für Kroatien schon seit Mitte August.

Das verdirbt auch Bootsvermietern die Saison: Josef Limberger von Yachting 2000 war auf Lokalaugenschein in Kroatien und berichtet von lockeren Sitten und leeren Marinas. Statt 50 Yachten fahren für ihn derzeit nur drei bis fünf pro Woche auf der Adria.

Limberger erkundigte sich bei den kroatischen Besatzungen nach dem Virus: "Viele Infizierte in Kroatien haben kaum Symptome und erfahren erst zufällig durch einen positiven Test von ihrer Infektion."

Schlechte Stimmung

Die Stimmung gegenüber Österreich sei schlecht: "Sie fühlen sich durch die Reisewarnung ungerecht behandelt und werden sich mit Sicherheit revanchieren im Winter – nur sind österreichische Gäste für den kroatischen Sommertourismus ungleich wichtiger als Kroaten für die österreichischen Skigebiete", sagt Limberger.

Die Masken-Moral sei "sehr locker": Man komme auch jetzt in viele Geschäfte ohne Mund-Nasen-Schutz hinein. In den Marinas sei wenig los, auf den Inseln der Kornaten seien die schönsten Buchten leer. Viele Bootsurlauber hätten sich darauf eingestellt, Anfang der Woche Proviant einzukaufen und dann möglichst an Bord unter sich zu bleiben, um jedes Ansteckungsrisiko zu vermeiden.

Minus 70 bis 80 Prozent erwartet Limberger für heuer in der Hochsaison, die jetzt im Herbst erst beginnen würde, wenn es nicht mehr so heiß ist. Übers Jahr gesehen bedeute das minus 50 Prozent gegenüber dem Normalbetrieb und damit kaum Einnahmen für die Schiffseigner: Sie leasen ihre Yachten und bezahlen normalerweise vom Charter-Erlös die Raten zurück.

"Das trifft viele Bootseigner hart, wenn ihre Firmen derzeit wegen Corona auch gerade in Notlagen sind und Einnahmen fehlen", sagt Limberger. Die Leasing-Gesellschaften seien aber mit Stundungen der Raten sehr großzügig, weil sie mit zurückgegebenen Booten auch nichts anfangen könnten: "Derzeit kauft niemand neue Boote. Am Gebraucht-Markt schlagen Aussteiger und Weltumsegler zu und kaufen derzeit sehr günstig", so Limberger: Normal zahle man für ältere, einfache Boote zwischen 70.000 und etwa 140.000 Euro, vereinzelt für einen Katamaran auch bis zu 300.000.

Bei der Rückreise wählte Limberger eine Route über Triest und besuchte kurz Venedig, um dann über Udine nach Österreich zu kommen. Während in Italien die Masken-Moral extrem hoch sei, müsse sich der kroatische Tourismus jetzt etwas einfallen lassen: "Derzeit sind nur noch Polen und vereinzelt Tschechen als Gäste dort, das hält die Küstenregion nicht lange durch, wo alles wirtschaftlich vom Geld der Touristen abhängig ist", sagt Limberger: "Es geht ans Eingemachte."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Peter Affenzeller