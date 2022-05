Lebensretter-Medaille für 14-jährigen Innviertler

Der 14-Jährige half seinem Nachbarn bei der Stallarbeit. Plötzlich hörte er Schreie aus dem Stall. Dort wurde sein Nachbar von einem 700 Kilo schweren Bullen attackiert und gegen die Stallwand gedrückt. Der Stier brach ihm acht Rippen, das Schlüsselbein und den Lendenwirbel. Besonders gefährlich war, dass sich eine Rippe in die Lunge gebohrt hatte und der Mann um Luft kämpfte. Luca vertrieb den Stier und zog den Verletzten aus dem Stall. Er leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. „Damit hat Luca seinem Nachbarn und Freund das Leben gerettet“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Er hat sich unser aller Respekt und Anerkennung verdient. Es erfordert viel Mut, gerade in so einer lebensgefährlichen Situation das Richtige zu tun.“

Stelzer verlieh daher beim gestrigen Abendempfangs zum Landesfeiertag hl. Florian Luca Sinzinger die Lebensretter-Medaille des Landes Oberösterreich. „Viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zeigen Stärke in vielen Bereichen und in vielen Lebenslagen“, unterstrich Stelzer bei der Verleihung. „Im Beruf, in der Familie, bei der Erreichung persönlicher Ziele, im Wettbewerb mit anderen – aber auch in Extremsituationen. Luca Sinzinger steht stellvertretend für die vielen anderen mutigen Landsleute: Bereit sein, jederzeit zu helfen, ja sogar die eigene Gesundheit für seine Mitmenschen aufs Spiel zu setzen. Das alles bedeutet ein würdiger Nachfolger des heiligen Florian zu sein.“