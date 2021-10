Lebensmittel gestohlen: Diebe in Enns auf frischer Tat ertappt

Gegen 19.30 Uhr betraten der 19-jährige Linzer und die 18-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land die vollautomatisierte "UNIBox" in Enns, indem sie einer anderen Person folgten. Als sie sich unbeobachtet wähnten, verstauten sie in vier Papiersackerl Lebens- und Genussmittel in der Höhe von mehr als einhundert Euro.

Dabei hatten die dreisten Diebe aber Pech: Die beiden Eigentümer des Geschäfts konnten die Beschuldigten zufällig auf Live-Videoaufnahmen aus dem Geschäftsraum beobachten und die Polizei verständigen. Die alarmierten Beamten nahmen den Linzer und seine 18-jährige Komplizin noch vor Ort fest.

Die beiden gaben bei der Vernehmung nicht nur den Diebstahl zu, bei dem sie auf frischer Tat ertappt worden waren, sondern gestanden auch, dort schon früher Lebensmittel gestohlen zu haben. Die Beschuldigten werden angezeigt.