Lebenslange Haft heißt rund 21 Jahre hinter Gittern

Wie lang ist lebenslang? Dazu haben zwei Forscher der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) in einer Studie herausgefunden, dass durchschnittlich 21 Jahre lang im Gefängnis sitzt, wer in Österreich eine lebenslange Haftstrafe verbüßen muss. Strafrechtler Alois Birklbauer und Prozessrechtler Helmut Hirtenlehner haben 140 Akten zu lebenslanger Haft Verurteilter untersucht. Derzeit sitzen in Österreich rund 150 Gefangene lebenslang, jährlich werden etwa zehn Menschen zu einer lebenslangen