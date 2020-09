Lebenslange Haft für Mord an Mühlviertlerin

Dieser Fall passte für die Kriminalpolizei in kein Schema. Am späten Abend des 28. Mai 2019 wurde im Gebüsch eines Supermarktparkplatzes im Amstettner Stadtteil Greinsfurth in Niederösterreich die Leiche der 52 Jahre alten Filialleiterin Brigitte G. gefunden.

Auf der Suche nach einem Verdächtigen für die Bluttat an der Mühlviertlerin tappten die Ermittler lange Zeit im Dunkeln. Hunderte Personen wurden von den Kriminalisten befragt. Schließlich führten diese Befragungen auf die Spur eines inzwischen 40 Jahre alten Deutschen. Einen erkennbaren Bezug zwischen Täter und Opfer gab es nicht. Brigitte G. "war zur falschen Zeit am falschen Ort", sagte Staatsanwalt Leopold Bien am ersten Prozesstag am 16. Juni. Gestern ging der Prozess mit einem Schuldspruch zu Ende. Der Deutsche wurde wegen Mordes und schweren Raubes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Lebenslange Haft nach Mord Wegen Mordes und schweren Raubes ist ein 40-Jähriger heute in St. Pölten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er habe die Mühlviertlerin auf einem Parkplatz in Amstetten ?heimtückisch und bestialisch? ermordet, so die vorsitzende Richterin heute. An Körper und Kleidung der 52-Jährige ist die DNA des Deutschen gefunden worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 40-Jährige hat es noch im Gerichtssaal mit den Worten ?Das ist eine Lüge? kommentiert.

Angeklagter bestritt Vorwürfe

Bis zuletzt hatte er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. Der Angeklagte hatte im Frühjahr 2019 keinen festen Wohnsitz, lebte und übernachtete überwiegend in seinem Pkw. Am Tag der Bluttat soll er gegen 20 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt haben. Wenig später überquerte die 52-Jährige nach Ladenschluss der Supermarktfiliale das Areal auf dem Weg zu ihrem Auto. Bevor sie einstieg, soll die zweifache Mutter auf den Beschuldigten getroffen sein.

Der Angeklagte bestritt, zum Tatzeitpunkt überhaupt auf dem Parkplatz gewesen zu sein. Die 52-Jährige habe er lediglich vom Sehen gekannt. Einen unabsichtlichen Zusammenstoß mit ihr habe es am Vormittag des Tages der Bluttat gegeben. Er habe als Kunde im Geschäft hinuntergefallene Flaschen aufgehoben, dabei sei er von der Angestellten unabsichtlich am linken Nasenflügel gekratzt worden. Die von ihm stammenden DNA-Spuren des Opfers, die später unter den Fingerkuppen sicher gestellt wurden, seien bei diesem Zusammenstoß zustandegekommen.

Ein weiteres Beweismittel, das bei seiner Verhaftung bei ihm gefundene Handy des Opfers, will der Beschuldigte von einem Mann gekauft haben, der sich – so wie er selbst – öfters auf dem Parkplatz aufgehalten habe. Dass der Verkäufer nicht ausgeforscht werden konnte, könne er sich nicht erklären, führte der 40-Jährige aus.

Der Prozess war nach Anträgen des Verteidigers zweimal vertagt worden. Der jüngste Beweisantrag beschäftigte sich mit einer Auswertung von Handydaten. Neue Erkenntnisse brachte diese aber nicht.

Offen blieb die Frage nach dem Motiv. Mehrmals war die Rede davon, dass der Beschuldigte knapp bei Kasse gewesen sein soll und sich mit Betrügereien finanziell über Wasser gehalten haben könnte. Der Deutsche verneinte aber stets, in Geldnot gewesen zu sein.

Staatsanwalt Leopold Bien sah jedenfalls eine erdrückende Beweislage: "Das sind keine schwachen Indizien, sondern eine Vielzahl eindeutiger Indizien." Er forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dieser Ansicht folgten die Geschworenen nach mehr als zweistündigen Beratungen. Während Staatsanwalt Bien auf Rechtsmittel verzichtete, meldete der Verteidiger Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (hip)