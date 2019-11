Lebensgroße Porno-Bilder aufgeklebt: 40-Jähriger festgenommen

Das berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde mittlerweile ausgeforscht. Er ist geständig, zu seinem Motiv war nichts bekannt.

Seit Juni waren immer wieder Porno-Plakate in den Bezirken Vöcklabruck und Ried aufgetaucht - u.a. in Waldstücken zwischen Frankenburg und Waldzell, in Bushaltestellen und an öffentlichen Schautafeln in den Gemeinden Puchkirchen, Frankenburg, Pramet und Schildorn. Der 40-Jährige hatte die Fotos von Pornoseiten im Internet heruntergeladen und ausgedruckt, teils im Format A0 (84,1 x 118,9 cm). Der Plakatierer wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

