Lebensgefährtin verprügelt - 32-jähriger Gewalttäter festgenommen

Der 32-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wird beschuldigt, seit vergangenen Dezember seine 23-jährige Lebensgefährten wiederholt geschlagen und bedroht zu haben. Grund für die Misshandlungen dürfte Eifersucht gewesen sein, so die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Das Opfer erstattete vergangenen Montag bei der Polizei Anzeige, woraufhin die Staatsanwaltschaft Linz eine Hausdurchsuchung und die Festnahme des Beschuldigten anordnete. Der Mann, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, war vorerst nicht auffindbar. Am Dienstag wurde sein Haus durchsucht. Dabei fanden die Beamten Pfefferspraydosen, ein Luftdruckgewehr samt Munition und einen Elektroschocker, die Sachen wurden sichergestellt. Zwischenzeitlich dürfte der Beschuldigte von den Ermittlungen gegen ihn erfahren haben. Er stellte sich Dienstagnachmittag der Polizei, wurde festgenommen und nach seiner Vernehmung in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 32-Jährige zeigte sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zum Großteil geständig.