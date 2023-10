Lebensgefährtin musste Tod ihres Mannes mitansehen: 63-Jähriger starb bei Unfall in Königswiesen

Am Freitag kurz vor 16 Uhr lenkte ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Perg sein Motorrad entlang der B 124 von Haid Richtung Königswiesen. Hinter ihm fuhr seine 60-jährige Lebensgefährtin ebenfalls mit ihrem Motorrad. In einer Linkskurve im Gemeindegebiet Königswiesen kam der 63-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen, wobei er sich schwer verletzte.

Seine nachkommende Lebensgefährtin und ein zufällig vorbeikommender Pkw-Lenker leisteten sofort Erste Hilfe. Auch eine Polizeistreife und das Notarztteam, versuchten, den Mann zu reanimieren. Tragischerweise verstarb der Lenker noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper