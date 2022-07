Lebensgefährtin mit Traktor überrollt

Zu einem folgenschweren Unglück ist es gestern am frühen Nachmittag auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in der Marktgemeinde Mauerkirchen (Bezirk Braunau) gekommen. Eine 69-jährige Frau war gemeinsam mit ihrem 67-jährigen Lebensgefährten gegen 13.20 Uhr im Innenhof ihres Anwesens mit Ladetätigkeiten beschäftigt. Dabei lenkte ihr Lebensgefährte einen schweren Radlader und wollte damit rückwärts in den Hof fahren.

Die Frau hatte sich hinter den Traktor gestellt, um dem 67-Jährigen von dort aus weitere Anweisungen zu geben. Dieser dürfte jedoch seine Lebensgefährtin laut Angaben der Pressestelle der Landespolizeidirektion nicht gesehen haben.

Beim Zurückfahren geriet die 69-Jährige plötzlich unter die Reifen des schweren Laders und wurde von dem Fahrzeug überrollt.

Kriseninterventionsteam vor Ort

Obwohl ihr Lebensgefährte sofort die Rettungskette in Gang setzte und die Einsatzkräfte alarmierte, konnten auch diese der Frau nicht mehr helfen. Die Mauerkirchnerin verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Sofort war das Team der Krisenintervention in Mauerkirchen zur Stelle und betreute den 67-Jährigen, der durch den Unfall einen schweren Schock erlitten hat.