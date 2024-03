Lebendige Orte: Wechsel in den Förderrichtlinien laut Dörfel "abrupt"

Für die Revitalisierung von Leerständen und einer Belebung der Ortskerne wurde im vergangenen Jahr von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) eine Förderaktion ins Leben gerufen. Aufgrund des hohen Zulaufs - 192 der 438 Gemeinden hatten Projekte eingereicht - wurden die Fördersätze nun deutlich nach unten korrigiert. Statt 65 soll es nur noch 25 Prozent geben, die Maximalkosten pro Investitionsobjekt wurden auf 400.000 Euro halbiert, rückwirkend seit 1.1.2024 geltend.

Die Änderungen kamen für die oberösterreichischen Gemeinden äußerst überraschend und der Unmut war groß - die OÖN haben berichtet. Die 32 Millionen Euro, die in dem Fördertopf stecken, sollen laut VP-Klubobmann Christian Dörfel nun "gezielter eingesetzt" werden. "Die Förderung ist anders geworden. Nicht jede Brache ist für das Ortszentrum relevant", sagte er bei der heutigen Pressekonferenz. Es sei demnach nicht "jeder Stadl und jede Halle, die leer steht", für die Aktion geeignet. Der Wechsel in den Richtlinien war allerdings "abrupt".

Verschiedene Fördermöglichkeiten

Am Beispiel Ennstal zeige sich, dass die Analyse der angemeldeten Projekte sehr wichtig sei. "In den acht Gemeinden des Ennstals wurden aus den 71 Leerständen 30 rausgefiltert. Acht von diesen haben Bedeutung für den Ortskern und ein Projekt wird gerade umgesetzt", sagte Dörfel. Wie schnell die Regionalkonzepte in den Gemeinden realisiert werden könnten, sei sehr individuell. Für die Belebung der Ortskerne sei aber nicht nur die Leerstandsförderung relevant. "Je nach Vorhaben greifen unterschiedliche Programme. Wir wollen soziale Zentren schaffen und wenn dazu beispielsweise eine Bücherei geplant ist, gibt es auch eine Bibliotheksförderung", sagte der Klubobmann. Oder wenn aus ungenutzten Parkplätzen ein Spielplatz oder eine Grünfläche entstehe, gebe es dafür die Entsiegelungsprämie.

VP-Klubobmann Christian Dörfel Bild: OÖVP

Nach Ostern startet die OÖVP eine Kontaktoffensive in den Regionen, bei der erfolgreiche Revitalisierungsaktionen in den Gemeinden gewürdigt werden sollen. "Das Radl muss nicht neu erfunden werden. Projekte, die für den einen Ort funktionieren, können auch in anderen Gemeinden umgesetzt werden", sagte Dörfel. Außerdem wolle man die Bürger motivieren und Wertschätzung zeigen. "Der Weg zum lebendigen Ortszentrum beginnt im Kopf, nicht im Geldbörsel."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer