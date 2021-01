Im Winter bei Schnee, Eis und Minusgraden in einem Zelt leben? Das wäre für viele undenkbar. Nicht so für Jonatan Verhelst, Lydia Waldhör und ihre Kinder Orinn (5) und Oona (1). Sie wohnen seit vier Jahren in einer Jurte. Versteckt zwischen Bäumen steht ihr Nomadenzelt neben einem Bauernhof auf einer Anhöhe in der Mühlviertler Gemeinde Feldkirchen/Donau.