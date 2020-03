Es genügt schon der Blick auf das Foto, um den Unterschied zu bemerken. "Wir stehen nicht eng nebeneinander, sondern halten uns an den Sicherheitsabstand, der vorgegeben wird", erzählt die gebürtige Bad Ischlerin Ingrid Jocher. Gemeinsam mit ihrem Gatten Massimo und den beiden Kindern Elisa und Lorenzo lebt sie in der lombardischen Stadt Cremona in der "roten Corona-Zone", nur rund 30 Kilometer von jener Ortschaft entfernt, in der das Coronavirus vor mehr als zwei Wochen den