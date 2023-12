Lawinengefahr ist groß: "Vorsicht im freien Gelände"

Das teilte Florian Stifter, der Leiter des Lawinenwarndienstes des Landes Oberösterreich, mit.

"Am Samstag wird es so wie schon am Freitag viel Neuschnee geben, wir rechnen an beiden Tagen in Summe mit einem Meter und mehr." Ab 1800 Meter Seehöhe ist die Lawinengefahr "groß", das ist die vierte von fünf Gefahrenstufen. Unter 1800 Metern gilt Stufe drei: "erhebliche Gefahr". "Besonders im Toten Gebirge und am Dachstein ist das Lawinenrisiko gegeben. Wir raten zu großer Vorsicht im freien Gelände", sagt Stifter.

Am Heiligen Abend soll es zu schneien aufhören, aber die Lawinensituation dürfte weiter kritisch bleiben. Hohe Lawinengefahr herrscht auch am Alpenhauptkamm in Tirol und in Vorarlberg, Tendenz steigend.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.