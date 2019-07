Lastenfahrräder - was es bei den innovativen Packeseln zu beachten gilt

Wie nachrichten.at berichtete, startete erst im Mai ein kostenloser Verleih der praktischen Transporträder in Linz. Die Lastenfahrräder eignen sich perfekt, um sperrige oder schwere Gegenstände wie Getränkekisten, Einkäufe oder Umzugskartons von A nach B zu bringen, ohne dafür auf das Auto ausweichen zu müssen. Doch wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung eines Lastenrades (auch Cargobike genannt) in Österreich aus? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Wo darf ich fahren?

"Egal ob Frontlader und Longtail, ein- oder zweispurig – rechtlich gelten Transporträder ohne oder mit Tretunterstützung mit einer Bauartgeschwindigkeit von maximal 25 km/h und einer maximalen Antriebsleistung von 600 Watt als Fahrräder", erklärt ÖAMTC-Juristin Eva Unger. Dementsprechend gelten für alle, die mit solchen Lastenfahrrädern unterwegs sind, dieselben Rechte und Pflichten wie für jeden Radfahrer.

Vorhandene Radfahranlagen darf man demnach mit einspurigen Cargobikes verwenden, wenn der Abstand der Naben des Vorderrades und des Hinterrades nicht mehr als 1,7 m beträgt. Für mehrspurige Fahrräder gilt das bis zu einer Breite von 100 cm. Ist das Rad länger oder breiter, muss auf die Fahrbahn ausgewichen werden.

Auch beim Abstellen gelten dieselben Regeln wie für Fahrräder: Sie dürfen nicht umfallen oder andere Verkehrsteilnehmer behindern. Auf dem Gehsteig ist das Abstellen nur zulässig, wenn dieser breiter als 2,5 m ist.

Was und wie darf ich transportieren?

Sicherheit geht vor. Das gilt auch für den Transport mit dem Lastenfahrrad. Gegenstände, die am Anzeigen der Fahrtrichtungsänderung hindern, die freie Sicht oder die Bewegungsfreiheit des Radfahrers beeinträchtigen, Personen gefährden oder Sachen beschädigen können, dürfen am Fahrrad nicht mitgeführt werden. Mit Spanngurten kann die Ladung zusätzlich gesichert werden, es darf nichts verrutschen. Für den Kindertransport muss die Transportkiste vom Hersteller dafür freigegeben und mit Gurten ausgestattet sein. Kinder bis 12 Jahre müssen einen Helm tragen.

Mehrspurige Transporträder dürfen bis maximal 250 kg beladen werden. Bei einspurigen gibt es kein gesetzliches Limit. "Wichtig ist, die Herstellerangaben zur maximalen Zuladung und das Gesamtgewicht zu beachten", erklärt ÖAMTC-Fahrradinstruktorin Ellen Dehnert. Grundsätzlich gilt: Je schwerer die Ladung, desto tiefer und mittiger muss sie gelagert werden.

Wie fahre ich mit einem Lastenfahrrad?

Ein Lastenfahrrad unterscheidet sich im Fahrverhalten vom herkömmlichen Fahrrad. Für eine sichere Fahrt sollte man sich deshalb vorab mit seinem Gefährt vertraut machen. Konstruktionsbedingt unterscheidet sich zum Beispiel das Einlenkverhalten eines Lastenrades oft von dem eines gewohnten Fahrrades. Daher sollte man zum Eingewöhnen mit dem unbeladenen Rad üben: Erst mal ein paar Meter schieben, mit dem Lenker hin und her wackeln, nach vorn schauen statt aufs Vorderrad und dann erst aufsitzen.

Die ersten Fahrversuche mit dem Lastenfahrrad sollten in einer Umgebung mit geringem Verkehr stattfinden. So kann man in Ruhe verschiedene Manöver (Anfahren, Schalten, langsames und flottes Fahren, Kurven fahren, Wenden, normales und starkes Bremsen) durchprobieren. Ob mit oder ohne Elektromotor – auf den richtigen Gang kommt‘s an. Also: Fleißig schalten, das Treten sollte immer leicht gehen.

Aufgrund der hohen Masse im beladenen Zustand wird das Rad träger. Das äußert sich besonders beim Bremsen und Kurven fahren, aber auch beim Beschleunigen – vorausschauendes Fahren ist hier besonders wichtig. Vorsicht gilt vor allem auch beim Befördern von Kindern: Sind diese sehr lebhaft, kann das das Gleichgewicht erheblich stören. Beim Abstellen ist das Lastenfahrrad gegen Wegrollen (mittels Feststellbremse) und gegen Umkippen (Ständer ganz ausklappen) zu sichern, vor allem beim Be- und Entladen, da das Rad durch die Veränderung der Gewichtsverteilung aus dem Gleichgewicht geraten kann.

Noch mehr Informationen rund ums sichere (Lasten-)Fahrradfahren bietet der ÖAMTC auf seiner Homepage.