LASK-Stadion: "Penibel zu  prüfen, ist Pflicht des Landes"

W ie viel wird der Bau des LASK-Stadions auf der Gugl realistisch kosten – und ist die Finanzierung jenes Anteils, den der LASK aufbringen muss, solide? Klare Antworten darauf sind Voraussetzung dafür, dass Fördergeld vom Land Oberösterreich fließt.

Doch was eine plausible Darstellung der zu erwartenden Kosten betrifft, soll das Zahlenwerk, das der LASK bisher vorgelegt hat, den Ansprüchen des Landes noch nicht genügen – die OÖN haben diese Woche ausführlich berichtet. Die genaue Prüfung durch das Land erfolgt aus guten Gründen: nicht nur, weil die Fördersumme mit voraussichtlich 30 Millionen Euro außergewöhnlich hoch ist. Sondern auch, weil das Land andernfalls gegen seine eigene Förderrichtlinien verstoßen würde.

"Es ist Pflicht des Landes, penibel zu prüfen, ob ein Förderwerber die finanzielle Leistungsfähigkeit hat, das geförderte Vorhaben auch umzusetzen", sagt Landesrechnungshof-Direktor Friedrich Pammer im OÖN-Gespräch. Das zu belegen, sei Aufgabe des Förderwerbers – in diesem Fall des LASK.

Dazu gehöre natürlich auch eine plausible Darstellung der Projektkosten. "Das muss das Land dann durch Profis prüfen lassen." Sollte das Ergebnis negativ sein, "müsste das Land nach den eigenen Förderrichtlinien sagen: leider nein."

Ein grundsätzliches Bekenntnis des Landes zu einer Förderung des LASK-Stadions in der Höhe von 42 Prozent der Stadionkosten bzw. maximal 30 Millionen Euro gibt es bereits – und zwar in Form eines einstimmigen Landtagsbeschlusses vom November 2020.

Was noch nicht vorliegt, ist ein detaillierter Fördervertrag zwischen dem Land und dem LASK sowie ein Beschluss in der Landesregierung. Dafür – siehe oben – fehlen selbst ein Dreivierteljahr nach Präsentation des Projekts noch die Grundvoraussetzungen.

"Zwei Sport-Jahresbudgets"

Einer, dessen Fraktion im November im Landtag ebenfalls für die Förderung gestimmt hat, ist SP-Klubchef Michael Lindner. Er stehe auch weiter dazu, sagt er. "Aber angesichts dessen, dass es bei dieser Förderung um die Dimension zweier kompletter Sportjahresbudgets des Landes geht", habe man eine besondere Verantwortung. Lindner schlug gestern vor, den Landesrechnungshof, der "Transparenz garantiert und überparteiliche Expertise hat", beim Stadionbau "frühzeitig einzubinden" – etwa über die Prüfung einzelner Projektteile bereits vor Abschluss des Gesamtprojekts.

LRH-Direktor Friedrich Pammer muss aber abwinken. Eine begleitende Kontrolle sei grundsätzlich nicht möglich, sagt er. Zudem handle es sich beim Bau des Stadions um ein Privatprojekt (Bauherr ist der LASK). Und da seien die Prüfrechte des Rechnungshofes – anders als bei Projekten der öffentlichen Hand – beschränkt.

"Baucontrolling sicherstellen"

Was der Rechnungshof ex post prüfen könne und gegebenenfalls auch werde, sei, ob Fördervergabe und -prozess auf Seiten des Landes korrekt abgelaufen seien und ob die Fördermittel widmungsgemäß verwendet wurden. Ein laufendes Baucontrolling sei dem Rechnungshof aber schon allein gesetzlich nicht möglich. Das sicherzustellen, sei Aufgabe des Fördergebers – also des Landes.

In der Fördervereinbarung sei "ein professionelles Projekt- und Baumanagement verpflichtend vorgeschrieben", sagt der zuständige Sportlandesrat Markus Achleitner (VP). Eine verbindliche Finanzierungszusage sei selbstverständlich nachzuweisen. Zudem würden die Fördermittel nur nach Baufortschritt fließen, und es sei vor Auszahlung der Raten die zweckgemäße Mittelverwendung nachzuweisen.

