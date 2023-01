LASK-Matchkarte sollte Freifahrtsschein sein

Am 24. Februar wird die neue LASK-Heimstätte eröffnet.

Die am 24. Februar anstehende Eröffnung des neuen LASK-Stadions auf der Gugl liefert nicht nur in sportlicher Hinsicht Diskussionsstoff. Wie gestern im Linzer Lokalteil der OÖN berichtet, steht auch das Mobilitätskonzept im Fokus des Interesses – und in der Kritik. Die Angst vor Stau und unkoordiniertem Parkplatzsuchverkehr ist unter den Anrainern teils groß.