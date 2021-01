LASK erhielt Baubewilligung für neue Arena: Nächste Woche beginnt Abriss

Knapp vier Wochen nach der Bauverhandlung hat der LASK nun die Baubewilligung für seine neue Arena auf der Linzer Gugl erhalten. Dem Spatenstich im März steht somit nichts im Wege, der Rohbau soll bereits Ende dieses Jahres fertig sein. Kommende Woche könnten die ersten Abrissarbeiten stattfinden, sagte LASK-Kommunikationschef David Obererlacher gestern.

Dass die Bau- und Bezirksverwaltung der Stadt Linz den positiven Baubescheid derart rasch ausgestellt hat, begründete LASK-Vizepräsident Johannes Lehner folgendermaßen: "Der vorliegende Baubewilligungsbescheid bestätigt den LASK darin, dass im Zuge der professionellen Projektplanung sämtlichen gesetzlichen Vorschriften entsprochen wurde und durch den Umbau der Raiffeisen Arena schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden."

Natürlich sei der Baubewilligungsbescheid mit "einer Reihe von Auflagen" – etwa 30 an der Zahl – verbunden, sagte Obererlacher. So müssten zum Beispiel ausreichend Hydranten vorhanden sein, um im Fall eines Brandes genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Auch die maximale Höhe der Lichtemission wurde festgelegt.

Geringere Lichtemission

In puncto Stadionbeleuchtung will man künftig auf ein anderes System setzen: Die vier bisher verwendeten Flutlichtstrahler sollen durch direkt unter dem Dach montierte Lichter ersetzt werden. Dadurch werde die Lichtemission "deutlich geringer" ausfallen als zuletzt, was sich auch für die Anrainer deutlich positiv auswirken werde, sagte Obererlacher.

Auch ein weiterer Einwurf der Anwohner, wonach das neue Stadion noch mehr Fans anziehe als bereits jetzt, könne angesichts der geringeren Anzahl an Zuschauerplätzen im neuen Stadion entkräftet werden, sagte Obererlacher: So soll die neue LASK-Arena nur 18.000 Zuseher fassen und nicht wie bisher maximal 21.000.

Auch wenn die Regelung der Verkehrssituation nicht Teil des Baubewilligungsbescheides ist, wolle der LASK dennoch bei der Verbesserung mithelfen, wie Kommunikationschef Obererlacher sagte: "Wir werden uns sehr bemühen, dass wir in Bezug auf die Verkehrssituation bei Maximalbelastung, wie etwa einem ausverkauften Heimspiel, besser werden als in der Vergangenheit." Dazu wolle man "sehr eng" mit der Stadt Linz sowie hinsichtlich Parkgaragen und Busverbindungen mit den zuständigen Partnern Raiffeisen und Linz AG zusammenarbeiten.

Kosten: rund 70 Millionen Euro

Die genauen Kosten des Neubaus könnten noch nicht genau beziffert werden. Schließlich befinde man sich derzeit in der ersten Phase, in der erst unzählige Angebote eingeholt und an die Bauträger ausgeschrieben würden. "Wir rechnen aber damit, dass das Fußballstadion rund 60 bis 70 Millionen Euro kosten wird", sagte Obererlacher. Das Land habe im Rahmen des Oberösterreich-Plans eine Förderung von maximal 30 Millionen Euro zugesagt. (nieg)

