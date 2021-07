Lasberg trägt Trauer: "Alle sind schockiert"

Vom wolkenlosen Himmel strahlt die Sonne, der Brunnen auf dem Marktplatz plätschert fröhlich vor sich hin. Doch in Lasberg kommt keine Freude auf.

Die Kufenabdrücke der Notarzthubschrauber sind noch in der Wiese hinter dem Haus von Familie T. zu erkennen. Sie brachten Stefanie T. und ihre Söhne Matthias und Johannes Montagmittag in Spitäler nach Graz und Regensburg. Die Schwägerin hatte die drei reglos in der mit Kohlenmonoxid gefüllten Garage gefunden und die Rettung alarmiert. Das Gas war aus einem Stromaggregat ausgetreten.

Es war Montagabend, als die Grazer Ärzte den Kampf um das Leben der fünf- und zweijährigen Söhne verloren. Ihre Mutter schwebte am Dienstag weiter in Lebensgefahr. Auch der Familienvater soll sich in einem Spital befinden, in psychologischer Betreuung. "Bei uns kennt ja jeder jeden. Die Beklemmung spürt man direkt in der Luft", sagt Bürgermeister Josef Brandstätter. "Wir sind erschüttert, was dieser jungen, glücklichen Familie Schreckliches widerfahren ist."

"Dann haben wir reanimiert"

Gegenüber dem Gemeindehaus ragt der Turm der Pfarrkirche Lasberg in den Himmel. Hier haben sich Christian T. und Stefanie im Juni 2015 das Ja-Wort gegeben. Hier spielte die 32-Jährige bisher auch regelmäßig bei Kindergottesdiensten Gitarre. "Durch die Taufe ihrer Kinder rutschte Stefanie quasi in unsere Gemeinschaft. Die junge Familie ist richtig lieb und engagiert", sagt Diakon Walter Ortner. "Wir sind sprachlos, was da geschehen ist."

400 Meter weiter haben Karin Lindner-Raffaseder und Dominik Gratzl ihre Ordination. Häufig war die Familie T. bei ihnen, denn sie sind die Allgemeinmediziner im Ort. Und waren auch die Ersthelfer bei dem schrecklichen Unfall. Das Rote Kreuz hatte sie alarmiert, die Meldung lautete: Kind liegt unter der Treppe. "Als wir ankamen, sah ich die Mutter mit ihren Kindern auf dem Boden liegen. Ich habe meiner Kollegin gleich ,Gas‘ entgegengeschrien", sagt Dominik Gratzl. "Wir haben die Mutter und die Kinder geschnappt und ins Freie gezogen. Gar nicht lange überlegen. Dann haben wir zu reanimieren begonnen."

Eine halbe Stunde versuchten die beiden, die drei wiederzubeleben, ehe die Hubschrauber hinter ihnen auf der Wiese landeten. Die Notarztmannschaften übernahmen. "Diese Bilder bringen wir wohl nie wieder aus unseren Köpfen raus. Die werden wir nie wieder los", sagt Karin Lindner-Raffaseder, legt den Kopf in ihre Handflächen und stützt sich auf den Schreibtisch. Neben ihr sitzt Dominik Gratzl auf dem Rand der Ordinationsliege. Eine Liege, auf der die Brüder Matthias und Johannes T. früher oft Platz genommen hatten.

Daneben, auf einer weißen Bank, liegt Kinderspielzeug: zwei bunte Telefone, ein großes Feuerwehrauto und zwei Stofftiere. "Ich habe die Buben gut gekannt, alle Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gemacht", sagt Lindner-Raffaseder. "Sie waren komplett gesund und aufgeweckt. Ihr Vater hat alles für sie getan. Sie hatten ein Schaukelgerüst im Garten, eine Rutsche, und alles hat ihr Vater für sie gebaut. Das ist einfach so tragisch."

Psychologische Hilfe durch ein Kriseninterventionsteam wollen die Allgemeinmediziner nicht. "Wir werden viel darüber nachdenken und viel miteinander reden", sagt Gratzl. "Jeder hat das Beste gegeben", sagt seine Kollegin. "Und dann geht es doch so schlecht aus."

Am Wochenende noch im Freibad

Am Wochenende war die Mama mit ihren Kleinen noch im Lasberger Freibad gewesen. Die Buben hatten sich auf die Delfin- und die Regenbogen-Rutsche gestürzt. "Da sieht man sie noch herumtollen, und dann passiert so etwas", sagt Sabine Windhager vom Freibad-Buffet. Nebenan diskutieren drei Männer im Schatten der blauen Schirme über jenes Thema, das die Lasberger noch lange beschäftigen wird. "Ich bin zwar ein Sankt Oswalder, aber das nimmt mich richtig mit", sagt einer.

Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen übernommen. "Wir sehen uns jetzt einmal den Sachverhalt an und überprüfen, ob möglicherweise fahrlässiges Verhalten vorliegt", sagt Sprecher Philip Christl.