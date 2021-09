Laptops oder Tablets für 1299 Schulklassen

Als Teil des sogenannten "8-Punkte-Plans für Digitalisierung" des Bildungsministeriums werden Laptops oder Tablets an fast alle Schüler der 5. und 6. Schulstufe ausgegeben.

In Oberösterreich haben sich 93 Prozent der insgesamt 286 Mittelschulen und AHS-Unterstufen für die Aktion angemeldet.

"Wir freuen uns sehr über diese rege Teilnahme", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Bis zum Jahr 2024 werden für die Ausstattung der Schüler mit neuen Computern bundesweit 250 Millionen Euro ausgegeben. Die ersten Geräte sollen laut Zeitplan des Ministeriums am 20. September ausgeliefert werden.

Neue Endgeräte für Lehrkräfte waren in dem Projekt nicht vorgesehen. Hier springt das Land Oberösterreich ein. In den kommenden drei Jahren will das Land dafür 3,2 Millionen Euro ausgeben. Zusätzlich werde auch die Fortbildung der Lehrenden forciert, sagt Klampfer.